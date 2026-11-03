Втрати Британії від смертей у воді оцінили у £933 млн — News-Medical

Дослідники оцінили економічні втрати Сполученого Королівства від смертей, пов’язаних із водою, у 2023 році приблизно в 933 млн фунтів стерлінгів. Як повідомляє News-Medical, науковці Університету Портсмута провели дослідження разом із Королівським товариством із запобігання нещасним випадкам RoSPA та Національним форумом із безпеки на воді.

У 2023 році в Сполученому Королівстві сталося щонайменше 659 смертей, пов’язаних із водою. За розрахунками авторів, це становило 15 557 втрачених потенційних років життя. Дослідники використали дані бази Water Incident Database, що фіксує смерті, пов’язані з водою, а кожен втрачений рік життя оцінили у 60 тис. фунтів — суму, яку HM Treasury застосовує під час оцінювання державних видатків.

Втрачені роки життя за країнами

Автори зазначили, що утоплення часто трапляються серед молодих людей, зокрема чоловіків віком від 20 до 29 років. За даними дослідження, внаслідок ненавмисних смертей у воді в Англії було втрачено щонайменше 5 464 роки життя, в Уельсі — 1 087, у Шотландії — 1 076, у Північній Ірландії — 127.

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Наведена оцінка не охоплює витрат на рятувальні операції та лікування, а також наслідків для людей, які вижили після інцидентів у воді, але зазнали тривалої інвалідності. Тому реальна суспільна та економічна вартість, на думку авторів, може бути більшою.

Заклики до профілактики

Дослідники закликали посилити політичну координацію профілактики утоплень, поліпшити збір даних і розвивати навчання з безпеки на воді у школах. Вони також виступають за призначення єдиного міністра, відповідального за безпеку на воді, та довгострокове фінансування Water Incident Database, фінансування якої, за даними матеріалу, завершується у січні 2027 року.

Автори також звернули увагу на зв’язок ризику утоплень із підвищенням температури. Попередня робота цієї ж команди показала, що кількість ненавмисних утоплень зростає на 7,2% за кожен градус Цельсія понад 15°C, а у випадках, пов’язаних з алкоголем, — на 22%. Дослідники пропонують запроваджувати погодні попередження, пов’язані з ризиком утоплення.

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