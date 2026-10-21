Втрату 5% ваги у середньому віці пов’язали зі здоров’ям серця — The Guardian

У Великій Британії дослідники Університетського коледжу Лондона проаналізували дані понад 6 тисяч людей і виявили зв’язок між втратою щонайменше 5% маси тіла в середньому віці та кращими показниками метаболічного й серцево-судинного здоров’я у старшому віці. Про результати дослідження повідомляє The Guardian.

Порівняли показники у 62 роки

Учасниками дослідження були люди, народжені у Великій Британії 1958 року. Науковці визначили найвищий індекс маси тіла, якого учасники досягли до 42 років, а потім перевірили, чи втратили або набрали вони щонайменше 5% ваги до 50 років і чи зберігалася ця різниця у 55 років.

У 62 роки в людей із надмірною вагою, які схудли у 40–50 років, рівні холестерину, артеріального тиску та маркери запалення були подібними до показників тих, хто протягом життя мав здорову вагу. Ці параметри є важливими показниками серцево-судинного та метаболічного здоров’я.

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Обмеження дослідження

Провідна авторка роботи Чаріс Бріджер-Стаатц із Центру лонгітюдних досліджень UCL заявила, що навіть помірне зниження ваги у людей у 50-х роках може поліпшити якість життя та потенційно зменшити ризик проблем із серцем. Водночас дослідники наголосили, що це спостережне дослідження, тому воно не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Співавторка дослідження Лаура Хімено зазначила, що результати свідчать про можливі довгострокові переваги зниження ваги. Вона також звернула увагу, що подальше збільшення ваги у середньому віці було послідовно пов’язане з найшвидшим погіршенням показників серцево-судинного та метаболічного здоров’я.

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