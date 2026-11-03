У Південній Кореї дослідники виявили асоціацію між частим споживанням продуктів із високим вмістом цукру та вищим ризиком раку молочної залози. Жінки, які споживали понад дві порції таких продуктів на тиждень, мали на 28% вищий ризик порівняно з учасницями, які вживали одну порцію на місяць або рідше, повідомляє News-Medical.

Дані понад 71 тисячі учасниць

Автори роботи проаналізували дані 71 264 корейських жінок віком від 40 до 69 років із когорти Health Examinees. За учасницями спостерігали в середньому 9,2 року та зафіксували 713 нових випадків раку молочної залози.

Раціон оцінювали за анкетою, що охоплювала 106 харчових продуктів. До групи продуктів із високим вмістом цукру дослідники віднесли газовані напої, традиційний корейський солодкий чай, торти й печиво, солодощі, солодкі пластівці, морозиво, а також джем і масло.

Результати щодо окремих продуктів

Найвищий квартиль споживання цукру саме з таких продуктів також був пов’язаний із на 28% вищим ризиком раку молочної залози порівняно з найнижчим квартилем. Вживання морозива щонайменше раз на тиждень асоціювалося з підвищенням ризику на 26%, хоча ця оцінка була на межі статистичної значущості. Вживання солодких пластівців щонайменше раз на два місяці пов’язали з на 34% вищим ризиком, ніж серед тих, хто не їв їх узагалі.

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Водночас дослідники не виявили статистично значущого зв’язку з ризиком раку для загального споживання цукру, цукру з фруктів, самих фруктів, вуглеводів або жирів. Також значущих асоціацій не зафіксували окремо для газованих напоїв, тортів і печива, солодощів, джему й масла та традиційного корейського солодкого чаю.

Обмеження дослідження

Робота має спостережний характер, тому не доводить, що солодкі продукти спричиняють рак молочної залози. Дослідники оцінювали харчування лише на початку спостереження та не розділяли природні й додані цукри. Вони також не мали детальних даних про підтипи та стадії раку, а також про менопаузальний статус на момент встановлення діагнозу.

Автори статті, опублікованої в European Journal of Nutrition, зазначили, що для оцінки можливого зв’язку потрібні подальші дослідження з повторними вимірюваннями раціону та даними про підтипи захворювання.

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