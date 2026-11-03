За потепління на 2,75°C смертність від спеки може зрости в усіх регіонах — News-Medical

За сценарію, коли глобальна температура буде на 2,75°C вищою за доіндустріальний рівень, смертність, пов’язана з хвилями спеки, може зрости в усіх шести досліджених регіонах світу. Найбільше зростання — понад 95% — дослідники змоделювали для Південної Америки. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі npj Clean Air, повідомляє News-Medical.

Спека триватиме довше

Автори використали екстремально спекотні умови 2018–2019 років як основу для моделювання клімату за рівнів потепління на 2°C і 2,75°C порівняно з доіндустріальним періодом. Нинішній клімат у роботі відповідав приблизно 1,1°C потепління.

У моделі незмінними залишили атмосферну циркуляцію, антропогенні викиди, чисельність населення, базові рівні смертності, вразливість людей та їхню здатність адаптуватися. Тому розрахунки не є прогнозом майбутньої кількості смертей, а показують вплив самого потепління за фіксованих сучасних умов.

За сценарію потепління на 2,75°C пов’язана зі спекою смертність зростала приблизно на 82% в Африці, на 67% в Австралії, на 59% у Північній Америці, на 45% в Азії та на 37% у Європі. В окремих районах кількість окремих хвиль спеки могла зменшитися, однак самі періоди спеки ставали на 5–10 днів довшими — зокрема в частинах Північної Африки, на Аравійському півострові та на півдні США.

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Забруднення змінювалося нерівномірно

Водночас моделювання показало, що за потепління на 2,75°C концентрації приземного озону та пов’язана з ним смертність загалом знижувалися в багатьох регіонах. Смертність, пов’язана з дрібнодисперсними частинками PM2.5, також зменшувалася в Азії, Африці, Європі та Північній Америці, але в Південній Америці зростала.

Дослідники пов’язують регіональні відмінності зі змінами атмосферної хімії, виведенням озону з атмосфери, випаровуванням нітрату амонію, природними викидами та утворенням пилу. Внесок окремих компонентів аерозолів у роботі окремо не оцінювали.

У модельних оцінках для 2018–2019 років найбільший тягар смертності, пов’язаної з PM2.5, припадав на Азію та Африку — у середньому 100 і 57,7 випадку на мільйон населення відповідно. У Європі головним чинником серед розглянутих був вплив хвиль спеки — 148,5 випадку на мільйон людей. Автори наголошують, що оцінки смертності від спеки, озону та PM2.5 розраховували окремо, тому їх не можна підсумовувати або віднімати для визначення загального балансу смертей.

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