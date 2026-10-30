За системного склерозу 60% без прогресування за 10 років — News-Medical

Міжнародне дослідження NISSC1-LTE показало, що оцінювана виживаність без прогресування захворювання через 10 років після аутологічної трансплантації гемопоетичних клітин становила 60% серед пацієнтів із раннім тяжким системним склерозом. Загальна виживаність за цей період сягнула 71%, повідомляє News-Medical.

Спостереження тривало понад дев’ять років

Дослідники проаналізували дані 80 пацієнтів, яким уперше провели аутологічну трансплантацію гемопоетичних клітин у 2012–2016 роках. Медіанна тривалість спостереження після процедури становила 9,2 року. У проєкті брали участь 13 центрів у Франції, Німеччині, Нідерландах, Італії, Іспанії, Швейцарії та Бразилії.

На момент останнього спостереження 34 із 80 учасників, або 43%, були живими та не потребували подальшої імуносупресивної терапії. Медіанний показник ураження шкіри за модифікованою шкалою Роднана знизився з 24 балів на початку дослідження до шести через п’ять років і до п’яти через десять років.

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Ризики процедури залишаються суттєвими

Функціональні показники легень загалом залишалися стабільними: медіанна форсована життєва ємність легень становила 72% від прогнозованого значення до трансплантації та 71% через десять років. Дифузійна здатність легень щодо монооксиду вуглецю змінилася з 59% до 61% від прогнозованого значення.

За час спостереження померли 18 пацієнтів. П’ять ранніх смертей, або 6% усієї когорти, дослідники пов’язали з трансплантацією; дев’ять — із прогресуванням хвороби, дві — зі злоякісними новоутвореннями після процедури та ще дві — з тяжкими пізніми інфекціями. Оцінювана смертність без рецидиву через десять років становила 13%.

Автори зазначили, що дослідження мало спостережний характер і не передбачало контрольної групи для прямого порівняння з іншими методами лікування. Дані частини учасників були неповними, а 12 пацієнтів втратили для подальшого спостереження. Результати опублікували в журналі The Lancet Rheumatology.

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