Загострення болю в попереку пов’язали з активністю мережі мозку — Live Science

Загострення хронічного болю в попереку, спричинені рухом, пов’язані з підвищеною активністю так званої мережі пасивного режиму роботи мозку. Це система взаємопов’язаних ділянок, яка активується під час саморефлексії, згадування автобіографічних подій або мимовільного блукання думок, повідомляє Live Science.

Як провели дослідження

У дослідженні, опублікованому 5 жовтня в British Journal of Anaesthesia, взяли участь 114 дорослих із хронічним болем у попереку. Такий біль визначають як стан, що триває щонайменше три місяці. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії вчені оцінювали зміни кровотоку в мозку, які є непрямим показником його активності.

Після початкового сканування дослідник підіймав ногу кожного учасника, доки біль у спині не посилювався. Ногу утримували в цьому положенні 10 секунд, а потім опускали. Мозок сканували одразу після руху й порівнювали результати з попередніми знімками. У середньому учасники повідомляли про зростання інтенсивності болю на 23%.

Дослідники зафіксували посилення кровотоку в ділянках мозку, які беруть участь в опрацюванні болю та руху. Водночас підвищилася активність ключових зон мережі пасивного режиму. Співавтор дослідження, нейронауковець Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Фадел Зейдан, зазначив, що команда очікувала радше зниження активності цієї мережі та повторно перевіряла результати.

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Відмінність від гострого болю

Для порівняння учасникам також впливали болючим теплом на литки — поширеним методом вивчення реакції мозку на гострий біль. На відміну від болю в попереку, викликаного рухом, теплова стимуляція супроводжувалася зниженням активності частини мережі пасивного режиму. Це може свідчити, що загострення хронічного болю та короткочасний гострий біль залучають різні механізми мозку.

Учасники з тяжчим хронічним болем мали сильніший зв’язок між мережею пасивного режиму та ділянками, які опрацьовують відчуття зі спини. Автори припустили, що хронічний біль може тісніше переплітатися зі сприйняттям людиною себе та власного тіла. Нейронауковиця Університету Дюка Кетрін Мартуччі, яка не брала участі в роботі, зауважила, що зафіксована активність також може відображати залишковий біль або тривогу після підйому ноги. Дослідження не встановлює, чи зміни мозкової активності спричиняють хронічний біль, чи виникають у відповідь на нього.

Подальші дослідження

Команда Зейдана вивчає, чи можуть впливати на цю мозкову мережу медитація усвідомленості та когнітивно-поведінкова терапія. Водночас Мартуччі наголосила, що застосовувати ці результати в клінічній практиці поки зарано.

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