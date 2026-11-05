Замінники молочних продуктів можуть знизити споживання йоду — The Guardian

У Великій Британії дослідження показало, що часткова або повна заміна молока, сиру й йогурту рослинними альтернативами без додаткового збагачення може знизити надходження йоду, кальцію, рибофлавіну та вітаміну B12. Найбільші ризики, за висновками науковців, стосуються молоді та жінок, повідомляє The Guardian.

Найбільше занепокоєння викликає йод

Йод потрібний щитоподібній залозі для вироблення гормонів, що регулюють обмін речовин і підтримують здоровий ріст та розвиток мозку. Дослідники зазначили, що понад половина британських дівчат-підлітків уже мають недостатнє споживання цього мікроелемента.

За результатами моделювання, заміна від п’ятої частини до третини молочних продуктів рослинними аналогами за типового для ринку рівня збагачення могла б збільшити частку дівчат-підлітків із недостатнім споживанням йоду з 54% до 65%. Серед жінок віком від 19 до 49 років цей показник, за моделлю, зріс би з 32% до 42%.

Які продукти перевірили

Науковці проаналізували британський ринок рослинних замінників: 146 напоїв, що замінюють молоко, 76 йогуртів і 67 сирів. Кальцій додавали до 61% продуктів, вітамін B12 — до 46%, рибофлавін — до 19%, а йод — лише до 12%.

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Модель показала, що заміна третини молочних продуктів рослинними альтернативами могла зменшити надходження йоду на 9–21%, а також знизити надходження кальцію, рибофлавіну та вітаміну B12. За повного переходу на немолочні альтернативи недостатнє споживання йоду могло сягнути 80% серед дівчат-підлітків і 72% серед хлопців-підлітків.

Пропозиція дослідників

Автори роботи, опублікованої в The Lancet Planetary Health, вважають, що обов’язкове збагачення всіх немолочних альтернатив йодом могло б запобігти середньому зниженню його споживання. У Великій Британії формальної вимоги щодо додавання мікронутрієнтів до рослинних альтернатив молочних продуктів немає.

Дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн наголосила, що результати дослідження не означають неминучого дефіциту в кожної людини, яка перейшла на такі продукти, оскільки значення має весь раціон. Вона порадила перевіряти етикетки та обирати рослинні напої, збагачені йодом.

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