У США заступниця директора та головна медична директорка Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Дженніфер Шуфорд, як очікується, залишить посаду 12 листопада. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на отриманий редакцією електронний лист агенції.

Відставка після роботи в CDC

Дональд Трамп призначив Шуфорд у квітні до команди з чотирьох керівників CDC. На посаді вона працює близько шести місяців. Шуфорд має залишити її після проміжних виборів у США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У заяві, яку електронною поштою надіслала директорка CDC Еріка Шварц, Шуфорд сказала, що йде, аби приділяти більше часу родині. Вона також подякувала Трампу та міністру охорони здоров’я Роберту Ф. Кеннеді-молодшому за можливість допомагати керувати CDC.

Попередні кадрові зміни

Призначення команди керівників мало стабілізувати роботу CDC після того, як попередня директорка агенції Сьюзен Монарез залишила посаду менш ніж через місяць роботи. Вона публічно назвала директиви Кеннеді-молодшого «ненауковими».

Читай нас у