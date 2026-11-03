Збій у медичних системах Сінгапуру переніс 4 тисячі прийомів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі дев’яти з половиною годинний збій у цифрових системах державної охорони здоров’я 13 жовтня стався через те, що підрядник не виконав обов’язкове оновлення безпеки. Через інцидент перенесли близько 4 тисяч амбулаторних прийомів, а деякі пацієнти чекали до двох годин, повідомляє Channel NewsAsia.

Зачепило всі державні медичні кластери

Перебої торкнулися трьох державних медичних кластерів країни: NHG Health, National University Health System та SingHealth. Серед порушених сервісів були запис на прийом, реєстрація відвідувачів, видача ліків і виставлення рахунків.

Медичні заклади перейшли на процедури роботи в разі відмови систем. Для підтримки роботи залучили додатковий персонал, а лікарі користувалися окремими записами пацієнтів у режимі лише для читання та ручними процедурами, щоб продовжити надання необхідної допомоги. За словами старшого державного міністра охорони здоров’я Тана Кіат Хау, пов’язаних зі збоєм інцидентів, що вплинули на безпеку пацієнтів, не зафіксували.

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Спільна залежність резервної інфраструктури

Національна агенція медичних технологій Synapxe доручила постачальнику послуг провести необхідне оновлення, однак його не виконали до запланованої глобальної зміни. Йшлося про оновлення спільної системи доменних імен DNS, яка допомагає системам знаходити застосунки та підключатися до них.

Тан Кіат Хау заявив, що ця зміна була відомою, а збою можна було уникнути, та перепросив за порушення роботи сервісів. Він зазначив, що Synapxe аналізує контрактні зобов’язання постачальника та вживе відповідних заходів, якщо встановить порушення. Водночас агенція, за його словами, зберігає відповідальність за стійкість критично важливих систем незалежно від аутсорсингу.

Резервна інфраструктура державної медицини, зокрема два дата-центри, залежала від однієї DNS-служби та спільної конфігурації безпеки. Тому перемикання між дата-центрами не усунуло б проблему. Розслідування також встановило, що інцидент не був кібератакою: не було несанкціонованого доступу, компрометації чи втрати даних пацієнтів. Synapxe посилює моніторинг і діагностику несправностей, а також перегляне спільні залежності й альтернативні механізми відновлення.

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