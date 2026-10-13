Жінки частіше повідомляли про психіатричні хибні діагнози — News-Medical

Жінки з автоімунними захворюваннями частіше, ніж чоловіки, повідомляли, що до встановлення правильного діагнозу їхні симптоми пояснювали психіатричними або психосоматичними причинами. Про це йдеться в міжнародному дослідженні 6607 пацієнтів, опублікованому в журналі eClinicalMedicine, повідомляє News-Medical.

Відмінності в повідомленнях пацієнтів

Про те, що симптоми автоімунної хвороби раніше пов’язували з психіатричною причиною, заявили 43% опитаних жінок і 33% чоловіків. Ще 34% жінок повідомили про психосоматичний діагноз, за якого фізичні симптоми пояснюють психологічними чинниками, що можуть їх спричиняти або посилювати. Серед чоловіків про це повідомили 22%.

Після врахування віку, групи захворювань, континенту та фінансового становища домогосподарства жінки майже на 50% частіше повідомляли про психіатричний хибний діагноз і майже на 75% частіше — про психосоматичний, ніж чоловіки. Водночас повідомлення про помилкове встановлення іншого фізичного захворювання дещо частіше надходили від чоловіків: 48% проти 44% серед жінок.

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Затримки в діагностиці

Учасниці також частіше вказували на довший проміжок між появою симптомів і встановленням діагнозу, а також на більшу кількість медичних консультацій. Найпоширенішим повідомленим строком до діагностики серед чоловіків був період до трьох місяців, тоді як серед жінок — від одного до двох років.

Дослідження очолили фахівці Кембриджського університету та Університету Східної Англії. Воно ґрунтувалося на відповідях пацієнтів про їхній діагностичний шлях, зокрема про час від появи симптомів до діагнозу, кількість медичних консультацій і попередні діагнози, а не лише на медичних записах.

Автори зазначили, що автоімунні хвороби можуть починатися з неспецифічних симптомів, таких як втома, біль, порушення сну чи знижений настрій, а їхня діагностика інколи потребує місяців або років. Дослідники закликали лікарів розглядати можливість автоімунного захворювання до встановлення психіатричного чи психосоматичного діагнозу, якщо симптоми не минають, змінюються або зачіпають кілька систем організму. Водночас вони наголосили, що психіатричні та автоімунні стани можуть співіснувати.

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