Жінки повідомили про сильніші окремі ефекти психоделіків — ScienceAlert

Дослідники Маастрихтського університету в Нідерландах у препринті повідомили, що жінки в невеликому дослідженні описували окремі суб’єктивні ефекти психоделічних речовин як сильніші, ніж чоловіки. Зокрема, вони частіше повідомляли про сильніше відчуття перебування під впливом препарату, більше зниження пильності та менший контроль над власним мисленням.

Як повідомляє ScienceAlert, команда під керівництвом Наташі Мейсон та Елін Гайєн-Бонгерс об’єднала дані двох випробувань за участю 40 жінок і 32 чоловіків. Усі добровольці були здоровими людьми, які раніше мали досвід уживання психоделіків.

У першому випробуванні учасники в різні дні отримували синтезовані в лабораторії псилоцибін, 2C-B і плацебо. У другому досліджували LSD у порівнянні з плацебо. Ані добровольці, ані дослідники, які безпосередньо з ними працювали, не знали, яку саме речовину призначили.

94 сесії з активними препаратами

Частина людей брала участь в обох випробуваннях, тому 72 добровольці загалом пройшли 94 сесії з активними препаратами. Під час сесій учасники оцінювали свій стан, після завершення відповідали на запитання про пережитий досвід, а науковці брали зразки крові.

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Різниця у відчутті впливу була найвиразнішою після прийому псилоцибіну. Зниження пильності статистично відрізнялося між жінками й чоловіками у випадках псилоцибіну та 2C-B, але не LSD. Водночас тести на розуміння інших людей і емоційне реагування не виявили значущих відмінностей між статями.

Причина відмінностей поки невідома

Автори розглядали масу тіла як можливе пояснення, оскільки препарати давали у фіксованих дозах незалежно від ваги учасників. Однак аналізи крові не показали значущої різниці ані в піковій концентрації речовин, ані в загальній експозиції препаратів упродовж вимірюваного періоду.

Науковці також розглядають можливий вплив гормонів на серотонінову сигнальну систему, на яку діють ці речовини. Проте в роботі не вимірювали рівень гормонів і не враховували фазу менструального циклу. Дослідження оприлюднено як препринт на bioRxiv і воно ще не пройшло рецензування. Автори наголошують, що через невелику вибірку, численні порівняння та те, що випробування спочатку не планували для вивчення статевих відмінностей, передчасно робити висновки про нижчі дози для жінок або про різницю в ефективності психоделічної терапії.

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