Жінки у США можуть витратити на догляд літніх на три роки більше — News-Medical

Жінки у США можуть очікувати, що протягом життя доглядатимуть за літніми родичами або друзями сім років — на три роки більше, ніж чоловіки, для яких цей показник становить чотири роки. Такі результати дослідження Університету Мічигану оприлюднило News-Medical.

За оцінками дослідників, очікувана тривалість такого догляду серед жінок зросла із шести років у 2011 році до семи років у 2023-му. Серед чоловіків за цей період показник залишився на рівні чотирьох років.

Допомога літнім родичам і друзям

Авторки роботи Вікі Фрідман і Крістал Ї Ту Нг проаналізували майже 8,5 тисячі відповідей учасників National Study of Caregiving та федеральні дані про населення. На цій основі вони оцінили, скільки років догляду за літніми людьми можуть очікувати дорослі американці віком від 20 років, якщо нинішні показники збережуться в майбутньому.

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Догляд передбачає допомогу з особистою гігієною й одяганням, хатніми справами, транспортуванням та медичними завданнями. За даними дослідження, жінки можуть очікувати більше років такого догляду, ніж чоловіки, для кожного з розглянутих видів підтримки.

Догляд за партнером

Водночас різниці між жінками й чоловіками не виявили у догляді за чоловіком, дружиною або партнером: представники обох статей можуть у середньому присвятити цьому близько 1,5 року життя. Жінки можуть витрачати більш як на рік більше на догляд за батьками, на кілька місяців більше — за дідусями чи бабусями, а також більш як на рік більше — на допомогу іншим родичам і друзям.

Кількість сімейних доглядальників, які допомагають американцям віком від 65 років, за останнє десятиліття зросла з 18 мільйонів у 2011 році до понад 24 мільйонів останніми роками. Дослідники також звернули увагу на збільшення кількості літніх людей без близьких родичів, що може посилити потребу в допомозі поза межами найближчого сімейного кола.

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