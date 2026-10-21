Зміни, пов’язані з амілоїдом бета, уточнили прогноз при БАС — News-Medical

Міжнародна група дослідників зі Швеції, Японії та Італії виявила, що зміни, пов’язані з хворобою Альцгеймера, можуть впливати на оцінку перебігу аміотрофічного бічного склерозу (БАС). Як повідомляє News-Medical, науковці аналізували рівень амілоїду бета у спинномозковій рідині пацієнтів із БАС.

Дані пацієнтів із БАС

До японських когорт увійшли 264 пацієнти з БАС: 60% чоловіків і 40% жінок, середній вік яких становив 67 років. Контрольну групу склали 164 людини з іншими неврологічними захворюваннями. Приблизно у 14% пацієнтів із БАС виявили ознаки змін, які також трапляються за хвороби Альцгеймера.

Дослідники також вивчили рівень легкого ланцюга нейрофіламентів, або NfL, — біомаркера, який використовують, зокрема, для оцінки ушкодження нервових клітин при БАС. У групі з ознаками змін, пов’язаних з амілоїдом бета, зв’язок між високим рівнем NfL і коротшою виживаністю був сильнішим, ніж у пацієнтів без таких змін.

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Додаткові дані та моделі

Висновки також підтримали додаткові дані 153 пацієнтів із БАС у Болоньї, Італії. Науковці зафіксували взаємодію між амілоїдом бета та NfL щодо погіршення повсякденного фізичного функціонування з часом.

Команда протестувала моделі машинного навчання, що поєднували NfL з іншими біомаркерами, зокрема амілоїдом бета. За даними дослідників, такі моделі поліпшили ідентифікацію БАС, зокрема в людей із показниками NfL у невизначеному діапазоні. Водночас робота має спостережний характер, тому її результати поки не можуть бути підставою для клінічних рішень і потребують підтвердження в незалежних групах пацієнтів.

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