Airtel Kenya заплатила $65 млн за 5G-спектр на 25 років — Nation Kenya

Airtel Kenya заплатила 8,4 млрд кенійських шилінгів, або 65 млн доларів, за право користування частотним спектром для мережі 5G у Кенії протягом 25 років. Компанія придбала 100 МГц у діапазоні 3500 МГц після схвалення Управління зв’язку Кенії, повідомляє Nation Kenya.

В Airtel Africa заявили, що угода укладена за стандартних умов регулятора. Діапазон 3500 МГц, також відомий як C-діапазон, є основним глобальним діапазоном для запуску мереж п’ятого покоління, зазначає Глобальна асоціація мобільних операторів.

Розширення 5G-мережі

Придбаний спектр має дати Airtel додаткові можливості для розширення мобільної мережі та посилення позицій на кенійському ринку широкосмугового доступу. За даними Управління зв’язку Кенії, кількість користувачів 5G у країні в червні 2026 року сягнула 2,1 млн проти 1,2 млн роком раніше. Це означає зростання на 75%.

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Комерційний запуск 5G у Кенії конкурент Airtel — Safaricom — здійснив у жовтні 2022 року після тестування мережі, що розпочалося у березні 2021-го в Найробі, Момбасі, Кісуму та інших містах із високим споживанням даних. Airtel Kenya приєдналася до розгортання 5G у середині 2023 року. Спочатку вона випереджала Safaricom за кількістю майданчиків мережі, однак у березні 2024 року Safaricom мала 803 майданчики проти 690 в Airtel.

Питання щодо операційної ліцензії

Купівля спектра відбувається на тлі тривалої невизначеності навколо операційних ліцензій Airtel Kenya. Термін дії первинної ліцензії компанії завершився у 2015 році, після чого оператор використовував дозволи, отримані разом із придбанням YuMobile у 2014 році.

Позасудове врегулювання з регулятором у 2022 році дало змогу продовжити ліцензію до 2025 року, а згодом компанія отримала тимчасовий дворічний дозвіл до січня 2027-го. У серпні 2026 року керівний директор Airtel Kenya Джибріл Тобе заявив про отримання нової 25-річної операційної ліцензії. Водночас повідомлення регулятора від 28 серпня свідчило, що заявки компанії на ліцензію Network Facilities Provider Tier 1 та дозвіл International Gateway Systems and Services ще перебували на етапі розгляду.

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