В Австралії ухвалили закон про універсальне мобільне покриття поза приміщеннями. Він зобов’язує операторів Telstra, Optus і TPG забезпечувати базові голосові дзвінки та SMS по всій країні, а конкретні стандарти й строки ще має визначити міністерка у справах комунікацій. Наразі мобільний зв’язок доступний менш ніж на третині території Австралії, хоча 98% жителів користуються телефонами для дзвінків, повідомляє ABC News.

Закон Universal Outdoor Mobile Obligation оновлює чинне зобов’язання щодо універсальних послуг, яке раніше вимагало доступу лише до стаціонарного зв’язку та таксофонів. Міністерка Аніка Веллс зможе встановлювати вимоги до якості дзвінків і повідомлень, території покриття, вартості послуг, фінансування та усунення несправностей.

Супутниковий зв’язок

Оператори зможуть виконувати вимоги за допомогою наземної інфраструктури, зокрема мобільних веж. Водночас очікується, що значну частину віддалених районів охоплять низькоорбітальні супутники. Для безпосереднього підключення телефона до супутника користувач має перебувати просто неба.

Наразі технологію прямого супутникового зв’язку з мобільним пристроєм може надавати лише Starlink. Telstra вже пропонує через Starlink послугу надсилання текстових повідомлень, однак вона доступна лише окремим клієнтам на певних моделях телефонів, використовує наявний радіочастотний спектр і не дає змоги зателефонувати до екстреної служби Triple Zero (000).

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Стандарти та строки

Гендиректор Австралійського телекомунікаційного альянсу Люк Коулман заявив, що технологія прямого підключення пристроїв до супутників ще не пройшла широкого тестування та комерційного впровадження. За його словами, для запуску послуги необхідно розподілити спеціальний радіочастотний спектр і інтегрувати технологію в мережі операторів.

Австралійська мережа захисту прав споживачів у сфері комунікацій підтримала закон, але застерегла від нерівного доступу через можливу вартість послуг. Також ще не визначено, чи передбачатимуть нові стандарти можливість виклику Triple Zero.

Базовою датою початку дії зобов’язання визначено 31 грудня 2027 року, хоча міністерка може відтермінувати її до кінця 2030 року. Веллс заявила, що прагне запровадити вимоги до 1 грудня 2027 року, проте представники телекомунікаційної галузі вважають такий графік малоймовірним.

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