Бразилія схвалила 15-денне обмеження дзвінків за масові виклики — The Rio Times

У Бразилії опублікували тимчасовий захід, що передбачає автентифікацію телефонних дзвінків операторами зв’язку та 15-денне обмеження вихідних викликів для користувачів, які здійснюють масові короткі дзвінки. Документ №1396 президент Луїс Інасіу Лула да Сілва підписав 9 жовтня, а 13 жовтня 2026 року його опублікували в офіційному виданні, повідомляє The Rio Times.

Заходом передбачено, що оператор, через мережу якого починається дзвінок, має підтвердити його походження. Транзитні мережі повинні зберігати інформацію про автентифікацію, а оператор одержувача — перевіряти її перед з’єднанням. Неавтентифіковані виклики блокуватимуть на етапі доставки, за винятками, які визначить Національне агентство телекомунікацій Anatel.

Критерії для 15-денного обмеження

Користувачу можуть обмежити можливість здійснювати дзвінки на 15 днів, якщо за один день він зробив понад 1 000 викликів з однієї лінії або понад 10 000 — з усіх своїх ліній. При цьому щонайменше 85% таких викликів мають бути короткими.

Короткими вважатимуться незавершені дзвінки, виклики, переадресовані на голосову пошту, а також завершені з’єднання тривалістю до шести секунд. Anatel зможе змінювати ці пороги обґрунтованим рішенням, спрямованим на посилення захисту споживачів. Від обмеження звільнили державні органи, а також служби охорони здоров’я, громадської безпеки й цивільного захисту під час виконання їхніх повноважень.

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База номерів і дані компаній

Тимчасовий захід також передбачає створення централізованої бази телефонних номерів під наглядом Anatel. У ній зберігатимуться дані про власників номерів, а для компаній — зареєстрована назва, податковий номер і логотип.

Якщо автентифікований дзвінок здійснює компанія, оператор одержувача має відображати її назву та логотип. Оператори фінансуватимуть роботу бази даних і зможуть перекладати частину витрат на компанії, які ініціюють дзвінки, за умовами, що їх визначить регулятор.

Anatel має протягом 60 днів розробити детальні правила. Обмеження щодо кількості дзвінків з однієї лінії та блокування викликів і повідомлень із кодами доступу, що не відповідають вимогам регулятора, почнуть діяти через 30 днів після публікації документа. Автентифікація дзвінків, блокування неавтентифікованих викликів, відображення даних компаній і робота бази номерів застосовуватимуться після набуття чинності правилами Anatel. Для остаточного набуття чинності законом тимчасовий захід має схвалити Національний конгрес Бразилії.

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