Cloudflare не знайшла доказів зупинки російських операцій впливу — The National

Компанія Cloudflare заявила, що після українських ударів по дата-центрах Yandex, розташованих у державі-агресорі Росії, не виявила доказів припинення операцій із маніпулювання соціальними мережами чи іншої шкідливої активності в інтернеті. За її даними, зупинилося сканування пошуковими системами, проте шкідливі боти перемістилися до інших мереж, повідомляє The National.

Падіння трафіку не означає зупинки тролів

Дискусія виникла після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що атаки на інфраструктуру Yandex призвели до зниження активності проросійських ботів. У соцмережах поширювали скриншот із даними Cloudflare як нібито доказ того, що робота «фабрик тролів» була зупинена через різке падіння бот-трафіку.

Директорка ініціативи з новітніх технологій Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Ольга Бєлоголова зазначила, що такі висновки змішують різні технологічні поняття. Вона наголосила, що боти не тотожні тролям, а Cloudflare позначає як ботів будь-які автоматизовані сценарії, що працюють не через браузер.

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Автоматизовані запити та інформаційні операції

За поясненням Бєлоголової, відключення дата-центру зупиняє автоматичне сканування та індексацію вебресурсів. Підрозділ Cloudflare Radar також уточнив, що бот-трафік у його даних означає автоматизовані запити до сайтів у мережі Cloudflare, зокрема від сканувальних програм і сценаріїв, а не обов'язково активність у соціальних платформах.

Бєлоголова, яка раніше відповідала в Meta за політику протидії операціям впливу, додала, що інфраструктуру таких операцій і мереж тролів зазвичай не розміщують на Yandex. Водночас вона зазначила, що удари по російській технологічній інфраструктурі можуть порушити роботу цифрової економіки та хмарних сервісів, але не є точним інструментом для протидії зовнішнім інформаційним операціям.

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