Дата-центри Кансаю займають чверть площі таких об’єктів у Японії — The Japan Times

У Японії регіон Кансай стає одним із головних майданчиків для будівництва дата-центрів на тлі зростання попиту, пов’язаного з поширенням штучного інтелекту. За даними Fuji Chimera Research Institute, дата-центри регіону займають приблизно 1,16 млн квадратних метрів, або 25% загальної площі таких об’єктів у країні.

Понад 60% японських дата-центрів нині зосереджені в агломерації Токіо. Об’єкти в Кансаї розглядають як резервну інфраструктуру на випадок стихійного лиха поблизу столиці, а також як спосіб забезпечити низькі затримки передавання даних для компаній у великих містах, повідомляє The Japan Times.

Нові об’єкти в Осаці та Кіото

Компанія Optage, дочірня структура Kansai Electric Power, у січні запустила дата-центр Sonezaki в Осаці, приблизно за 10 хвилин ходьби від станції Осака. Потужність об’єкта становить 13 мегаватів. Представник компанії заявив, що кількості запитів майже достатньо, щоб заповнити дата-центр, через швидке зростання попиту, пов’язаного зі ШІ.

До 2035 року Optage планує збудувати дата-центри щонайменше у трьох локаціях у Кансаї та інших регіонах. На будівництво об’єктів і прокладання підводних кабелів для з’єднання із закордонними дата-центрами компанія має намір спрямувати близько 300 млрд єн.

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У січні KDDI також почала роботу дата-центру на місці колишнього заводу Sharp у Сакаї, префектура Осака. NTT Data Group планує відкрити об’єкт в Ібаракі в префектурі Осака в наступному фінансовому році, а Kansai Electric спільно з американським оператором CyrusOne — запустити дата-центр у Сейці в сусідній префектурі Кіото.

Регіональні хаби

Токіо та Кансай разом зосереджують майже 90% дата-центрів Японії. Будівництво великих об’єктів у великих містах ускладнюють обмеження електропостачання та труднощі з пошуком ділянок. Для регіональних проєктів окремим викликом є розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

Серед можливих нових хабів галузі названо Хоккайдо та префектуру Акіта. У місті Акіта в індустріальному парку будують найбільший у країні дата-центр, який планують запустити не раніше 2030 року. В Ісікарі на Хоккайдо місто у липні створило консорціум з 11 компаніями, серед яких NTT East і Sakura Internet, для розвитку дата-центрів на відновлюваній енергії.

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