Держкомпанії Росії більш ніж утричі збільшили витрати на стаціонарні телефони — Euronews

У Росії — державі-агресорі — державні компанії за перші вісім місяців 2026 року витратили на закупівлю стаціонарних телефонів більш ніж утричі більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Це відбувається на тлі обмежень мобільного інтернету, які торкнулися майже 80% країни, повідомляє Euronews.

Закупівлі на 118 мільйонів рублів

За даними, які наводить російське ділове видання «Ведомости», у січні—серпні витрати на стаціонарні телефони сягнули 118 мільйонів рублів, або близько 1,26 мільйона євро. Кількість тендерів на такі закупівлі зросла на 12,5%.

Найбільше закупівель припало на великі ділові та інфраструктурні центри країни. Учасники ринку пов’язали зростання попиту з обмеженнями мобільного інтернету, переходом міністерств і компаній на програмні АТС російського виробництва після виходу західних постачальників з ринку, а також потребою в захищених каналах зв’язку.

Регулярні обмеження мобільного інтернету

Росія почала системно відключати мобільний інтернет у травні 2025 року, коли перед святкуванням Дня перемоги послуги стали недоступними більш ніж у 40 регіонах. Відтоді епізодичні обмеження перетворилися на регулярні.

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Незалежний моніторинговий проєкт зафіксував 655 відключень у червні 2025 року та 2099 — у липні. За оцінками аналітиків, липневий показник перевищив загальну кількість таких випадків у світі за весь попередній рік.

Перебої вплинули на банківські сервіси, таксі, служби доставки їжі та навігацію, особливо в сільській місцевості. Російська влада пояснює обмеження захистом від українських дронів, які, за її твердженням, можуть керуватися через мобільний інтернет. Експерти заперечують це пояснення, зазначаючи, що безпілотники здатні летіти заздалегідь заданими маршрутами без підключення до мережі.

У березні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентська адміністрація користується стаціонарними телефонами. Невдовзі керівник державної телекомунікаційної компанії «Ростелеком» Михайло Осєєвський закликав росіян тримати вдома стаціонарний телефон на випадок надзвичайної ситуації.

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