Доходи трьох операторів Саудівської Аравії перевищили $22,2 млрд — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії сукупний дохід трьох публічних телеком-операторів — stc, Mobily та Zain Saudi Arabia — за перші дев’ять місяців 2026 року перевищив $22,2 млрд, або 83,42 млрд саудівських ріалів. Це на 3,67% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Роком раніше компанії разом отримали 80,47 млрд ріалів доходу. Зростанню сприяли попит на послуги для приватних і корпоративних клієнтів, послуги для операторів зв’язку, зміна структури доходів та розширення операцій дочірніх компаній.

stc зберегла домінування на ринку

Найбільший оператор stc отримав 60,1 млрд ріалів виручки, або близько 72% сукупного доходу трьох компаній. Його дохід зріс на 3,75% у річному вимірі. Mobily наростила виручку на 5,07% — до 15,19 млрд ріалів, а Zain Saudi Arabia показала зростання на 0,57%, до 8,14 млрд ріалів.

На саудівському фондовому ринку представлені чотири телеком-компанії. stc, Mobily та Zain Saudi Arabia завершують фінансовий рік у грудні, тоді як Etihad Atheeb Telecommunication Co., відома як GO, — у березні.

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Прибуток знизився попри зростання виручки

Сукупний чистий прибуток трьох операторів за дев’ять місяців скоротився на 2,07% — до 14,17 млрд ріалів, або близько $3,78 млрд. Зниження було зумовлене падінням чистого прибутку stc на 5,71%: з 11,58 млрд до 10,92 млрд ріалів.

Водночас чистий прибуток Mobily зріс на 7,68%, до 2,71 млрд ріалів, а Zain Saudi Arabia — на 45%, до 541 млн ріалів. На результат stc вплинули разові статті, нижчі фінансові доходи та вищі витрати на фінансування. Компанія зазначила, що без урахування разових чинників її чистий прибуток зріс на 2,6%, а операційний прибуток — на 4,1%.

Експерти, яких опитало видання, вказали на вплив витрат на фінансування, операційних витрат і разових статей на розрив між зростанням доходів та динамікою прибутку. Вони також зазначили, що значні інвестиції в мережі 5G, центри обробки даних і цифрову інфраструктуру можуть тиснути на прибутковість у короткостроковій перспективі.

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