GlobalConnect планує прокласти кабель між Швецією, Естонією та Фінляндією — ERR News

В Естонії готуються до будівництва нового волоконно-оптичного кабелю, який з’єднає Швецію, Естонію та Фінляндію. Проєкт розвиває зареєстрована у Швеції телекомунікаційна компанія GlobalConnect AB, повідомляє ERR News. Введення лінії в експлуатацію заплановане на 2027 рік.

Маршрут через естонські острови

Кабель прокладуть морським дном від шведського острова Готланд до естонського острова Сааремаа. Далі маршрут пролягатиме до Хійумаа та материкової частини Естонії, через повіт Гар’ю, а потім морським дном до Гельсінкі у Фінляндії.

Наземна частина маршруту в Естонії має пройти між Гаапсалу та Віймсі. Її довжина становитиме приблизно 250 кілометрів. Ще близько 300 кілометрів припадатиме на підводні з’єднання з Фінляндією, Швецією та двома найбільшими островами Естонії.

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Дослідження морського дна і фінансування

Поблизу Сааремаа мають розпочатися дослідження морського дна. Вони потрібні для визначення придатного маршруту кабелю та оцінки чинників, які слід врахувати під час проєктування. Результати також використають для попередньої оцінки потреби у процедурі оцінки впливу на довкілля.

Міністерство клімату Естонії видало GlobalConnect AB дозволи на морські дослідження, чинні до кінця року. Заяви щодо права користування морським дном і дозволів на будівництво підводного кабелю розглядає естонський Департамент захисту прав споживачів і технічного регулювання.

Вартість проєкту оцінюють приблизно у 40 млн євро, з яких 15,7 млн євро надасть програма ЄС Connecting Europe Facility Digital. Естонський уряд не фінансує проєкт, але сприяв залученню коштів Євросоюзу та координації міжнародної і внутрішньої співпраці. За словами представника Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії Тину Нірка, нова лінія має забезпечити додатковий фізично відокремлений маршрут передачі даних і збільшити пропускну здатність мереж у Балтійському регіоні.

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