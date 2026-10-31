HKT припинить телекомунікаційні послуги у США до 1 вересня 2027 року — Channel NewsAsia

У США гонконзький телекомунікаційний оператор HKT погодився припинити міжнародні та внутрішні телекомунікаційні послуги до 1 вересня 2027 року. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на угоду компанії з Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC).

Умови домовленості

HKT має протягом 30 днів подати до FCC заяву про припинення послуг у США. Компанія є одним із провідних операторів зв’язку Гонконгу та дочірньою структурою PCCW Ltd. PCCW не надала негайного коментаря щодо домовленості.

У жовтні 2025 року FCC повідомила про намір відкликати дозвіл HKT на роботу у Сполучених Штатах. Регулятор послався на міркування національної безпеки та зв’язок HKT із China Unicom, яка володіє часткою в PCCW.

Угода означає, що FCC не продовжуватиме процедуру відкликання дозволу HKT. За даними джерела, це провадження могло б розкрити більше подробиць про побоювання Вашингтона у сфері національної безпеки.

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Заходи FCC щодо китайських компаній

Раніше FCC заборонила China Mobile, China Telecom і China Unicom надавати міжнародні телекомунікаційні послуги у США, посилаючись на широкі ризики для національної безпеки.

30 жовтня комісія також проголосувала за заборону китайським лабораторіям тестувати американську електроніку з грудня 2028 року. FCC повідомила про намір заборонити китайським телекомунікаційним компаніям прямий доступ до телефонних номерів США з міркувань національної безпеки.

План може стосуватися китайських постачальників послуг IP-мереж, а також компаній, що використовують обладнання виробників зі списку FCC як таких, що становлять ризик для національної безпеки, зокрема Huawei і ZTE. Серед інших заходів, які розглядає комісія, — обмеження підключення китайських телекомунікаційних компаній до американських мереж і роботи їхніх дата-центрів у США. Китай послідовно заперечує будь-які неправомірні дії.

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