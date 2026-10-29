Яндекс скасував прогноз на 2026 рік після ударів по дата-центрах — The Moscow Times

Компанія Яндекс відкликала фінансовий прогноз на 2026 рік після серії ударів українських дронів по її дата-центрах. Як повідомляє The Moscow Times, компанія пояснила рішення додатковими зовнішніми чинниками, через які їй складно оцінити фінансові результати до кінця року.

Перебої в роботі сервісів

За даними видання, удари по дата-центрах Яндекса тривали з 8 до 11 жовтня. Вони спричинили перебої в роботі сервісів виклику таксі, каршерингу, доставки їжі, онлайн-мап, електронної пошти, банківських і стримінгових платформ. Збої також зачепили державні установи та приватні компанії, які користуються інфраструктурою Яндекса.

Компанія заявила, що відновила ключові функції для користувачів і бізнесу, однак її інженери продовжують повертати в роботу всі сервіси. Наслідки ударів по дата-центрах не були враховані у фінансовій звітності за третій квартал.

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Фінансові показники та реакція ринку

Раніше Яндекс очікував приблизно 20-відсоткового зростання виручки у 2026 році та скоригований показник EBITDA на рівні 350 млрд рублів. За липень—вересень консолідована виручка компанії становила 411 млрд рублів, що на 12% більше, ніж торік. Скоригована EBITDA також зросла на 12% — до 88 млрд рублів, а чистий прибуток збільшився на 2%, до 46 млрд рублів.

Після повідомлення про відкликання прогнозу акції Яндекса на Московській біржі знизилися приблизно на 1,3%. Компанія допустила, що може знову оприлюднити прогноз у наступному фінансовому звіті.

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