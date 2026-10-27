Іспанія представила гнучкішу версію запропонованого декрету, що регулюватиме роботу дата-центрів. Зокрема, поріг потужності, з якого до об’єктів застосовуватимуться нові правила, підвищили з понад 1 МВт до понад 10 МВт.

Зміни для інвесторів

Як повідомляє Channel NewsAsia, розробникам також дали більше часу для підтвердження зобов’язань щодо використання відновлюваної енергії. Початковий варіант передбачав, що кожному новому мегавату споживаної електроенергії має відповідати мегават нових потужностей відновлюваної енергетики, введених за 18 місяців до початку роботи дата-центру.

У переглянутій пропозиції цей термін продовжили до 36 місяців до запуску об’єкта. Для сонячної енергетики часовий ліміт не встановлюватимуть.

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Перехід до чистої електроенергії

Проєкт зберігає вимогу, за якою відновлювана енергія має покривати щонайменше 80% електропостачання дата-центрів щогодини. Водночас нова версія документа передбачає альтернативу: за певних умов об’єкти зможуть отримати перехідний період тривалістю до п’яти років для досягнення цього показника.

Іспанія стала одним із європейських центрів для проєктів інфраструктури штучного інтелекту, що оцінюються в десятки мільярдів євро. Країна приваблює інвесторів значними ресурсами відновлюваної енергії та великими площами незабудованих земель.

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