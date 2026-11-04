Каліфорнія прийняла $1,42 млрд із застереженням щодо законів штату — Ars Technica

У США Каліфорнія погодилася отримати $1,42 млрд федерального фінансування на розбудову широкосмугового інтернету, однак не погодилася відмовитися від застосування власних правил мережевого нейтралітету та інших телекомунікаційних норм. Про це повідомляє Ars Technica.

Кошти надають за програмою Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) із загальним бюджетом $42 млрд. Каліфорнія планує спрямувати $1,42 млрд на розгортання широкосмугового доступу у 270 571 локації, а загалом може отримати до $1,86 млрд на інфраструктурні та інші проєкти.

Умова федерального агентства

Національна адміністрація телекомунікацій та інформації США (NTIA) вимагає від штатів не застосовувати регулювання тарифів або правила мережевого нейтралітету до інтернет-провайдерів, які отримають кошти BEAD. Обмеження поширюється як на послуги, профінансовані програмою, так і на інші послуги такого провайдера в межах штату, доки триває строк дії субгранту або федерального інтересу.

У правилах BEAD до норм мережевого нейтралітету віднесено заборони блокувати контент, уповільнювати трафік, встановлювати ліміти даних або застосовувати платну пріоритизацію. За даними видання, провайдери, які отримають фінансування, потенційно можуть бути звільнені від таких вимог на строк до 14 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Каліфорнія не виключає позову

Президент Комісії з комунальних послуг Каліфорнії Джон Рейнольдс у листі до адміністратора NTIA Аріель Рот заявив, що комісія не може бути пов'язана умовами, які є неконституційними або не мають законних підстав. Він також зазначив, що комісія не має повноважень перешкоджати іншим органам штату застосовувати закони Каліфорнії.

Каліфорнія вважає федеральну умову нечіткою та такою, що може суперечити законодавству, яке створило програму BEAD. Штат не укладатиме субгрантових угод із провайдерами, доки не врегулює розбіжності з NTIA щодо тлумачення цієї умови. Якщо агентство не змінить позицію, Каліфорнія може звернутися до суду, оскаржуючи конституційність цієї вимоги.

Представник NTIA заявив Ars Technica, що умови грантової угоди становлять повний договір між агентством і комісією, а лист Каліфорнії з її застереженнями не є частиною угоди. Водночас речник губернатора Ґевіна Ньюсома наголосив, що закони штату, зокрема захист мережевого нейтралітету, залишаються чинними.

Закон Каліфорнії про мережевий нейтралітет забороняє провайдерам блокувати або уповільнювати законний трафік, а також вимагати плату від сайтів чи онлайн-сервісів за доставку або пріоритизацію їхнього трафіку. Окремий закон штату забороняє мобільним операторам уповільнювати послуги для служб екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.

Читай нас у