Кібератака зупинила бельгійський податковий портал — Channel NewsAsia

У Бельгії кібератака вразила цифрові сервіси Федеральної державної служби фінансів. Через це відомство тимчасово вимкнуло онлайн-портал для подання податкових декларацій, а також кілька інших сервісів. Про це в середу, 28 жовтня, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка систем

У відомстві заявили, що наразі не мають ознак витоку або викрадення даних. Водночас там зазначили, що обставини інциденту ретельно розслідують. Запобіжне відключення сервісів має обмежити ризики та дати фахівцям змогу провести технічні роботи для захисту систем служби.

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Подовження строків

Через перебої служба продовжить строки подання податкових декларацій. Конкретну нову дату відомство пообіцяло оголосити якнайшвидше. Подовження строків у службі пов'язали з порушенням роботи цифрових сервісів.

Частина сервісів працює

Значна частина інших застосунків Федеральної державної служби фінансів залишається доступною з повною або частковою функціональністю. За даними служби, деякі з доступних застосунків працюють не в повному обсязі.

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