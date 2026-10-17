Компанія Meta планує у 2029 році запустити підводний волоконно-оптичний кабель Petal завдовжки 7 тис. км між США та Францією. Його заявлена пропускна здатність становитиме до 1 млн гігабітів на секунду, або 1 петабіт за секунду, повідомляє Live Science.

За розрахунками Meta, кабель зможе передавати близько 125 терабайтів даних щосекунди. Це приблизно відповідає передачі 25 тис. HD-фільмів обсягом по 5 ГБ. Представники компанії заявили, що Petal стане першим трансоокеанським кабелем із петабітною пропускною здатністю та матиме удвічі більшу місткість, ніж наявні підводні кабелі аналогічної довжини.

Двоядерне оптоволокно

Petal має стати першою комерційною підводною кабельною системою з багатоядерним волокном. Кожне волокно завтовшки близько 125 мікрометрів міститиме два ядра, якими оптичні сигнали передаватимуться у протилежних напрямках. Така конструкція дає змогу одному волокну забезпечувати місткість, для якої зазвичай потрібна пара одноядерних волокон.

Кабель складатиметься з 24 пар двоядерних волокон — загалом 96 окремих ядер. За даними інженерів Meta, це відповідатиме пропускній здатності 48 пар звичайного волокна. За загальний дизайн і будівництво системи відповідатиме японська компанія NEC, а волокно постачатиме Sumitomo Electric.

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Підсилення сигналу на великій відстані

Для передавання даних на таку відстань у кабелі використовуватимуть повторювачі — підсилювачі, що за допомогою лазерів посилюють оптичні сигнали. Для кабелю завдовжки 7 тис. км зазвичай потрібно близько 100 таких пристроїв.

Petal також застосовуватиме технологію fan-in/fan-out: у повторювачі сигнали з кожного ядра двоядерного волокна розділятимуть на окремі одноядерні волокна для незалежного підсилення, після чого повертатимуть у двоядерне волокно. У Meta заявили, що це дасть змогу подвоїти пропускну здатність без пропорційного збільшення енергоспоживання.

Підводні кабелі забезпечують близько 99% світового інтернет-трафіку, за даними Міжнародного союзу електрозв’язку ООН. Petal стане черговою інвестицією Meta в таку інфраструктуру після кабелів Marea, Amitie та Anjana. Marea — перша трансатлантична волоконно-оптична лінія компанії — підтримує 192 терабіти за секунду, тобто Petal матиме більш ніж уп’ятеро вищу заявлену пропускну здатність.

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