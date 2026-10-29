Норвегія підвищила рівень кіберризику до високого — Anadolu Agency

Норвезьке національне управління безпеки (NSM) підвищило рівень кіберризику в країні до «високого» — другого найвищого на своїй шкалі. Рішення пояснили погіршенням безпекової ситуації та подіями останніх місяців, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик усунути вразливості

Директор NSM Арне Крістіан Хаугстейл закликав норвезькі компанії посилити цифровий захист і негайно усунути відомі вразливості програмного забезпечення. За його словами, швидкий розвиток штучного інтелекту дає змогу суб’єктам кіберзагроз значно ефективніше виявляти та використовувати слабкі місця в системах безпеки.

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NSM оприлюднило перелік із 21 рекомендованого превентивного заходу для компаній по всій країні. Міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Астрі Ос-Гансен також закликала бізнес оцінити захищеність ІТ-систем і швидко усунути вразливості.

Успішних кібероперацій стало втричі більше

За даними Хаугстейла, кількість успішних кібероперацій проти норвезьких підприємств за останній рік потроїлася, а кілька інцидентів мали серйозні наслідки. Одним із публічно відомих випадків став злам систем муніципалітету Лоренскуг: під час атаки викрали значний обсяг даних, які згодом продали в даркнеті.

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