Nscale веде переговори з Anthropic про угоду на $45 млрд — Channel NewsAsia

Компанія Nscale, яка надає хмарні обчислення для штучного інтелекту, веде переговори з Anthropic про продаж обчислювальних потужностей. Потенційна угода може мати вартість близько 45 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia.

Переговори між компаніями

За даними CNA, про переговори 19 жовтня повідомило Bloomberg News, пославшись на людей, обізнаних із ходом переговорів.

Йдеться саме про можливий продаж Nscale обчислювальних потужностей для Anthropic. Повідомлення не свідчить про підписання угоди: Bloomberg описав переговори як такі, що тривають, а оцінку в 45 млрд доларів — як можливу вартість домовленості.

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Джерело інформації

Матеріал CNA опубліковано 20 жовтня 2026 року. У ньому зазначено, що Bloomberg News повідомило про переговори в понеділок.

CNA вказує Reuters як джерело свого матеріалу. Таким чином, інформація про можливу операцію ґрунтується на повідомленні Bloomberg News із посиланням на співрозмовників, знайомих із переговорами.

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