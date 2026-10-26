Підприємиця Батабіле Морекі запустила MVNO на мережі MTN у ПАР — TimesLIVE

У Мідранді, ПАР, підприємиця Батабіле Морекі запустила мобільного віртуального оператора TPC Africa Mobile. Компанія використовуватиме інфраструктуру MTN, пропонуючи власні послуги мобільного зв’язку, зокрема поповнення рахунку, мобільний інтернет і цифрові фінансові сервіси через застосунок, повідомляє TimesLIVE.

Послуги через мережу MTN

TPC Africa Mobile пропонуватиме пакети передачі даних, голосового зв’язку та SMS. Серед запланованих сервісів також є оплата рахунків і електроенергії, функції електронного гаманця, а також можливість розраховуватися готівкою через реселерів за підписку DStv і грошові перекази.

Морекі, засновниця The Perfume Co. Africa, пояснила, що ідея запуску виникла через потреби її наявної дистриб’юторської мережі. За її словами, незалежні продавці активно використовують мобільний зв’язок для просування продукції, комунікації з клієнтами та обробки замовлень. Вона зазначила, що компанія вирішила продавати послуги, якими її мережа вже користується.

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Ставка на реселерів і доступність

За словами Морекі, мережа її бізнесу налічує понад 300 тисяч незалежних підприємців у країнах півдня Африки. Компанія планує залучати їх до поширення мобільних послуг, насамперед у містечках і сільській місцевості, де важливими залишаються ціна та доступ до сервісів.

TPC Africa Mobile також має намір набирати реселерів серед безробітних. Вони отримуватимуть комісію та проходитимуть онлайн-навчання з продажів, маркетингу й дотримання вимог. Група інвестувала в новий напрям близько 1,2 млн рандів, частину коштів спрямували на брендування SIM-карт.

MTN обрали після дослідження ринку, яке показало, що клієнти вважають її мережу сильнішою в сільських районах. Морекі сказала, що зростання вартості життя та попит на інтернет серед підприємців, студентів і домогосподарств підвищують потребу в доступнішому зв’язку. TPC Africa Mobile приєдналася до понад 20 віртуальних операторів, що використовують інфраструктуру таких операторів, як MTN і Cell C.

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