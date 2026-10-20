Підрозділ GMO заявив про використання Artex у кібератаках у Японії — Channel NewsAsia

Підрозділ інформаційної безпеки GMO Internet Group заявив, що китайський ШІ-інструмент Artex використовували під час серії нещодавніх кібератак на компанії в Японії. Як повідомляє Channel NewsAsia, фахівці дійшли такого висновку після розслідування, проведеного спільно із зовнішніми організаціями.

Атаки проти японського бізнесу

За останні тижні десятки японських компаній — від мереж ресторанів до оператора прокату автомобілів — повідомили про несанкціонований доступ до систем або витоки даних. Ці інциденти потенційно могли зачепити мільйони клієнтів.

Представник GMO Дайкі Фукуморі написав у корпоративному блозі, що атаки були майже винятково спрямовані проти Японії. За його словами, підрозділ GMO виявив шість інтернет-серверів, з яких запускалися атаки із застосуванням ШІ. Сервери загалом класифікували за галузями, зокрема фінансами, електронною комерцією та логістикою. Місце розташування серверів і особи їхніх операторів не уточнювали.

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Розробник припинив оновлення Artex

Artex розробляли для посилення кіберзахисту організацій: інструмент мав за допомогою ШІ проводити безпекове тестування та виявляти потенційні вразливості. Цього місяця розробник закрив програмістам доступ до вихідного коду, визнавши зловживання інструментом з боку зловмисників після того, як Південна Корея пов’язала Artex із кількома зламами фінансових установ.

Розробник заявив, що використання Artex для кібератак суперечить призначенню проєкту, і повідомив, що надалі його не оновлюватимуть. GMO передала інформацію правоохоронним органам. Уряд Японії закликав компанії посилити кіберзахист, а голова комітету з кібербезпеки правлячої партії цього місяця заявив про надзвичайний стан через нові загрози.

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