Регулятор Сінгапуру розглядає анулювання ліцензії Simba — Channel NewsAsia

У Сінгапурі телекомунікаційному оператору Simba можуть призначити штраф, призупинити або анулювати ліцензію через ймовірне несанкціоноване використання радіочастотного спектра та інші регуляторні порушення. Як повідомляє Channel NewsAsia, Управління розвитку інфокомунікаційних медіа Сінгапуру (IMDA) надіслало компанії повідомлення з вимогою пояснень, у якому виклало шість звинувачень.

Звинувачення щодо частот

За даними IMDA, Simba у 2022–2023 роках епізодично застосовувала технологію динамічного спільного використання спектра приблизно на 133 об’єктах. Це давало змогу використовувати діапазон 2100 МГц одночасно для послуг 4G і 5G, хоча оператор мав дозвіл на роботу в цьому діапазоні лише для 5G.

Регулятор також стверджує, що в 2023–2026 роках Simba епізодично використовувала частоти в діапазоні від 2340 до 2360 МГц приблизно на 92 об’єктах без відповідного дозволу. Обидва випадки, за версією IMDA, були навмисними та схваленими вищим керівництвом компанії.

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Окремо Simba закидають встановлення обладнання мережі радіодоступу 5G у приміщеннях на двох локаціях у 2023 році до отримання дозволу. Його компанії надали 14 листопада того року. IMDA також вважає, що оператор навмисно не виконав у повному обсязі вимогу надати документи.

Можливі санкції

IMDA може накласти на Simba штраф у розмірі до 10% річного обороту відповідної частини бізнесу або 1 млн сінгапурських доларів — залежно від того, яка сума буде більшою. Серед інших можливих заходів — скорочення строку ліцензії, призупинення чи скасування прав на використання спектра або телекомунікаційної ліцензії, а також додаткові регуляторні вимоги через зауваження до корпоративного управління та культури дотримання правил.

Австралійська материнська компанія Tuas заявила, що Simba має відповісти на повідомлення до 16 листопада. Вона наголосила, що IMDA ще не ухвалило остаточного рішення щодо санкцій. Раніше розслідування стало причиною призупинення розгляду придбання Simba оператора M1 за 1,43 млрд сінгапурських доларів; згодом угоду припинили.

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