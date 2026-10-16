Reliance заявила, що Jio чекає на ті самі погодження, що й Starlink — Dawn

Індійський конгломерат Reliance заявив, що вітає конкуренцію з боку супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, а його власні супутникові послуги Jio також очікують на необхідні погодження для запуску в Індії. Це стала перша відповідь компанії на звинувачення Маска, що Мукеш Амбані нібито перешкоджає виходу Starlink на індійський ринок, повідомляє Dawn.

Відповідь Reliance на заяви Маска

У заяві, оприлюдненій у п’ятницю, Reliance не згадала Маска на ім’я, але зазначила, що хоче «викласти факти». Компанія заявила: «У Reliance ми ніколи не боялися конкуренції». Раніше Маск неодноразово звинувачував індійський уряд і Амбані в затягуванні багаторічних спроб Starlink розпочати роботу в країні. Індія відкидала твердження про упередженість процедури погодження.

Starlink у відповідь повідомила, що понад п’ять років співпрацює з індійськими регуляторами та галуззю. Компанія заявила, що створила в Індії спеціалізовані системи, наземні шлюзи та іншу інфраструктуру з необхідними урядовими погодженнями, а також готова підключати країну до високошвидкісного інтернету. Маск окремо відреагував на заяву Reliance словами: «Дуже ціную».

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Ліцензії є, але запусків немає

Індія вже видала ліцензії на надання послуг Starlink, супутниковому інтернет-підрозділу Jio та Eutelsat OneWeb, яку підтримує Bharti. Водночас, за даними Dawn, жодна з цих компаній ще не отримала безпекового дозволу, потрібного для запуску послуг.

Jio Platforms, цифровий підрозділ Reliance Industries, готується до IPO, для якого компанія прагне оцінки у 108 млрд доларів. До складу Jio входить телекомунікаційний бізнес Reliance із понад 530 млн клієнтів, який може конкурувати зі Starlink на індійському ринку інтернету. Супутниковий широкосмуговий доступ потенційно може забезпечити зв’язком сотні мільйонів жителів Індії, які досі не мають доступу до мережі, переважно в сільських і віддалених районах.

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