Сенаторка Гассан заявила, що Trump Mobile може не мати дозволу FCC — Ars Technica

У США сенаторка-демократка від Нью-Гемпширу Меггі Гассан заявила, що Trump Mobile, ймовірно, не отримала необхідного дозволу Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) для надання міжнародних телефонних послуг. У листі до генерального директора компанії Патріка О’Браєна вона також порушила питання захисту даних клієнтів і протидії шахрайським дзвінкам.

Як повідомляє Ars Technica, Trump Mobile рекламує можливість телефонувати до понад 230 країн і територій. За словами Гассан, пошук у системі міжнародних подань FCC свідчить, що компанія може не мати дозволу за розділом 214 Закону США про зв’язок 1934 року, необхідного для таких послуг.

Питання до партнера Trump Mobile

Сенаторка зазначила, що процедура отримання такого дозволу передбачає розкриття інформації про іноземну власність, аби FCC могла оцінити потенційні ризики для національної безпеки. Ці вимоги, за її словами, поширюються і на операторів віртуальних мобільних мереж, які перепродають послуги інших операторів.

Окремі запитання Гассан стосуються зв’язків Trump Mobile з флоридською компанією Liberty Mobile Wireless. Представники Trump Mobile раніше називали її технічною, юридичною та фінансовою основою сервісу. Сенаторка попросила пояснити, чи володіє Trump Mobile цією компанією, чи керує нею або контролює її.

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Захист даних і боротьба зі спамом

У листі також згадано повідомлення про викрадення хакерами персональних даних 3615 клієнтів Trump Mobile, а також попереднє підтвердження компанії, що один із її постачальників відкрив персональні дані користувачів у мережі. Гассан написала, що угруповання-вимагач стверджувало: після повідомлення про витік Trump Mobile нібито відповіла, що не має команди для роботи з такою ситуацією.

Крім того, сенаторка заявила про можливі недоліки в процедурах перевірки особи абонентів. За її словами, у найновішому поданні Liberty Mobile Wireless до бази даних FCC не було опису процедур «знай свого клієнта», а пошук у базі не виявив подань від Trump Mobile або її операційної назви T1 Mobile LLC.

Гассан попросила О’Браєна надати відповіді до 29 жовтня. Вона також поставила запитання щодо структури власності Trump Mobile, її відносин з іншими операторами, перевірки абонентів, дотримання регуляторних вимог і постачання компонентів для телефонів компанії.

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