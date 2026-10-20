Singtel оштрафували на 1 млн сінгапурських доларів за збої — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Управління розвитку інфокомунікацій і медіа (IMDA) оштрафувало телекомунікаційну компанію Singtel на 1 млн сінгапурських доларів за перебої мобільного зв’язку в березні, які торкнулися приблизно 720 тисяч приватних і корпоративних абонентів. Про рішення регулятора повідомляє Channel NewsAsia.

Причини перебоїв

Збої сталися 16, 18 та 19 березня. Найдовший із них, 16 березня, тривав близько дев’яти годин. Проблеми з мобільним підключенням у користувачів почалися приблизно о 10:30. Роботу мережі 4G відновили орієнтовно о 13:30, а послуги 5G почали відновлювати з 14:45. Повністю роботу 5G відновили близько 20:00.

Розслідування IMDA встановило, що перший збій спричинила несправність системи охолодження на одному з комутаційних вузлів Singtel. Обладнання мобільної мережі перегрілося і вимкнулося. За даними регулятора, підрядник компанії після планового технічного обслуговування не відкрив вручну клапан, який регулює подачу води. Водночас Singtel не здійснювала активного моніторингу клапанів та потоку води в системі охолодження.

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Проблеми після перемикання трафіку

Перебої 18 і 19 березня виникли після перенаправлення 5G-трафіку з ураженого вузла на інший комутаційний вузол Singtel. Збільшене навантаження, вимкнений оптимізатор мережевих пакетів і програмна помилка на іншому вузлі призводили до періодичних проблем із підключенням у частини абонентів увечері в обидва дні.

IMDA заявило, що всі три інциденти можна було попередити та що вони не були наслідком кібератаки. Регулятор врахував масштаб збоїв, але також повну співпрацю Singtel під час розслідування, поступове відновлення послуг і компенсації постраждалим абонентам. Компанія надала компенсаційні знижки від 5 до 10 сінгапурських доларів, а загальна сума виплат споживачам і бізнес-клієнтам становила близько 8 млн сінгапурських доларів.

Після інцидентів Singtel посилила процедури технічного обслуговування та моніторинг системи охолодження, усунула проблеми на іншому вузлі й проводить перевірки перемикання мережевого трафіку у разі відмов. У грудні минулого року компанію також оштрафували на 1 млн сінгапурських доларів через збій стаціонарного зв’язку у 2024 році, який зачепив пів мільйона користувачів та екстрені служби.

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