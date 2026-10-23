SpaceX шукає доступ до 80 тисяч майданчиків зв’язку в США — Channel NewsAsia

SpaceX веде переговори з компаніями, що володіють інфраструктурою мобільного зв’язку, про доступ щонайменше до 80 тисяч майданчиків у США. За даними Channel NewsAsia, яке опублікувало повідомлення Reuters із посиланням на Bloomberg, потенційні угоди можуть наблизити компанію до створення четвертого загальнонаціонального оператора бездротового зв’язку. Bloomberg посилається на поінформованих співрозмовників.

Переговори з власниками інфраструктури

Як повідомляється, SpaceX, яка купує низькочастотний спектр загальнонаціонального охоплення, також обговорює співпрацю з постачальником мобільної інфраструктури Crown Castle. Генеральний директор Crown Castle Крістіан Гіллабрант у середу заявив, що компанія веде переговори «з усіма сторонами», відповідаючи на запитання про можливу оренду майданчиків SpaceX та Amazon. Він не став називати конкретних клієнтів.

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Масштаби потенційної мережі

Кількість у 80 тисяч майданчиків відповідає приблизно половині з 158,5 тисячі спеціально збудованих стільникових веж, що працювали у США торік, за даними Wireless Infrastructure Association. Crown Castle має близько 40 тисяч стільникових веж у США, American Tower — приблизно 42 тисячі майданчиків, а приватна Vertical Bridge — близько 18 тисяч.

Аналітики TD Cowen оцінили вартість загальнонаціональної наземної мережі у понад 80 млрд доларів. За їхніми оцінками, її розбудова потребуватиме багатьох років і додаткових мільярдів доларів витрат. Crown Castle, American Tower, Vertical Bridge і SpaceX не відповіли на запити Reuters про коментар. Акції AT&T, Verizon і T-Mobile під час позабіржових торгів знизилися на 4,2–5%.

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