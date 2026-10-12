Світові поставки смартфонів упали на 20% у третьому кварталі — Channel NewsAsia

Світові поставки смартфонів у третьому кварталі скоротилися на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року та стали найнижчими для цього періоду з 2012 року. За попередніми оцінками Counterpoint Research, про які повідомляє Channel NewsAsia, на виробників тиснули дефіцит і різке подорожчання мікросхем пам’яті.

Вплив дефіциту пам’яті

Зростання вартості компонентів пам’яті пов’язують із тим, що проєкти зі створення інфраструктури для штучного інтелекту поглинають значну частину пропозиції. Це збільшило виробничі витрати компаній, спонукало їх підвищувати роздрібні ціни, скорочувати поставки та надавати перевагу прибутковості над обсягами продажу.

Старша аналітикиня Counterpoint Research Шилпі Джайн зазначила, що споживачі користуються пристроями довше, частіше розглядають відновлені смартфони та віддають перевагу дорожчим моделям.

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Позиції виробників

Samsung зберегла перше місце на ринку з часткою 23%. Її поставки знизилися на 3% у річному вимірі, однак попит на серію Galaxy Z Fold8 і стабільне постачання компонентів для моделей середнього класу підтримали позиції компанії.

Частка Apple сягнула 22% і вперше перевищила 20% у третьому кварталі, хоча її поставки також скоротилися порівняно з минулим роком. У Counterpoint Research пояснили, що відсутність базової моделі iPhone 18 зменшила поповнення каналів дистрибуції в місяць запуску проти повної лінійки iPhone 17 роком раніше.

Поставки OPPO та vivo впали більш ніж на 20%. Xiaomi скоротила їх більш ніж на 30%, а її частка ринку знизилася до 10%, оскільки компанія зменшила присутність у сегменті дешевших пристроїв і на деяких закордонних ринках для захисту маржі.

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