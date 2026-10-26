Індійська компанія Tata Communications оголосила про інвестиції майже $450 млн у високошвидкісну мережеву інфраструктуру для з’єднання коридорів дата-центрів для штучного інтелекту в Індії. Компанія планує прокласти близько 10 000 кілометрів нових магістральних волоконно-оптичних кабелів.

З’єднання дата-центрів

Як повідомляє Channel NewsAsia, нова інфраструктура має з’єднати кластери дата-центрів із компаніями, що надають хмарні послуги, глобальними центрами компетенцій та іншими організаціями, зокрема банками. Tata Communications надає підприємствам послуги передавання даних і кібербезпеки.

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Три етапи розширення

Розширення мережі планують провести у три етапи. Вони охоплять коридор Мумбаї—Пуна—Хайдарабад—Ченнаї, східне узбережжя та екосистеми дата-центрів на заході країни.

Серед названих компанією локацій — Вішакхапатнам, Бхубанешвар, Джамнагар і GIFT City. Про заплановані інвестиції Tata Communications повідомила 26 жовтня.

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