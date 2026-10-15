В Аргентині Telecom Argentina погодила продаж компанії Metrotel пакета з щонайменше 6 млн мобільних ліній, абонентами домашнього інтернету та частиною мережевих активів. Вартість пропозиції становить $450 млн плюс ПДВ, а платежі здійснюватимуться частинами. Рада директорів Telecom Argentina прийняла пропозицію 14 жовтня 2026 року, повідомляє The Rio Times.

Умови передання активів

Покупцем виступить CPS Comunicaciones, яка працює під брендом Metrotel. Компанія має отримати щонайменше 6 млн мобільних ліній, з яких 4 млн припадають на агломерацію Великого Буенос-Айреса. До пакета також увійдуть 211 400 абонентів домашнього інтернету в 28 населених пунктах провінцій Буенос-Айрес, Мендоса, Неукен і Ріо-Негро.

Metrotel також має отримати права на використання радіочастотного спектра, ключові елементи мережі Movistar та права на волоконно-оптичну мережу до помешкань у місті Буенос-Айрес. У межах рамкової угоди компанії спільно використовуватимуть радіомережі, роумінг, вежі та іншу пасивну інфраструктуру. Telecom Argentina надаватиме перехідні послуги та ліцензує Metrotel бренд Tuenti в Аргентині.

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Умова антимонопольного органу

Продаж став умовою схвалення придбання аргентинського підрозділу іспанської Telefónica, який працює під брендом Movistar. Telecom Argentina придбала Telefónica Móviles Argentina 24 лютого 2025 року за $1,245 млрд. Після цього придбання два з трьох великих мобільних операторів країни опинилися під контролем Telecom Argentina, а головним конкурентом залишився Claro, що належить мексиканській América Móvil.

17 червня 2026 року антимонопольний трибунал Аргентини схвалив придбання за умови передання частини абонентів, спектра та мережевих активів незалежному покупцеві. Остаточні контракти й угоди про спільне використання інфраструктури ще мають бути підписані. Регулятор у сфері комунікацій Enacom також повинен дозволити передання радіочастотного спектра.

Зміна власників Metrotel

Metrotel досі продавала волоконно-оптичні з'єднання корпоративним клієнтам та іншим операторам через мережу завдовжки понад 8 тис. км. Угода виводить її на споживчий ринок мобільного зв'язку під брендом Tuenti. Американські інвестиційні фонди Blackstone і Riverwood Capital, які володіли Metrotel із 2017 року, продають компанію новим аргентинським та американським інвесторам.

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