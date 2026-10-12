Шведська багатонаціональна телекомунікаційна компанія Telia планує скоротити 900 робочих місць у кількох країнах. У Фінляндії можуть ліквідувати до 355 посад, повідомляє YLE News. Таким чином, на Фінляндію припадає понад третина запланованих скорочень.

Переговори у Фінляндії

Telia вже розпочала переговори з представниками працівників. У Фінляндії вони охоплять близько 2050 співробітників і можуть завершитися скороченням до 355 посад. Ці переговори є частиною плану компанії щодо кадрових змін у кількох країнах.

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Нові вакансії

Водночас компанія оцінює, що створить у Фінляндії приблизно 75 нових вакансій. Близько 50 із них планують перевести з ширшої групи компанії до Telia Finland.

У Telia заявили, що кадрові зміни мають наблизити функції та відповідальність до місцевих ринків. За задумом компанії, це повинно посилити здатність її національних підрозділів реагувати на місцеві потреби.

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