У Латвії зафіксували сотні невдалих спроб зламу сайтів — LSM English

У Латвії за останні кілька днів зафіксували сотні спроб зламу вебсайтів, однак жодна з них не була успішною. Про це з посиланням на латвійський центр реагування на кіберінциденти CERT.lv повідомляє LSM English.

Сайти тимчасово вимикали для оновлення

Минулого тижня у Латвії та багатьох інших країнах значну кількість сайтів державних органів, муніципалітетів і приватних компаній тимчасово відключили через кібербезпекові ризики. Адміністратори ресурсів мали терміново їх оновити.

За даними CERT.lv, більшість важливих для суспільства сайтів уже відновили роботу. Водночас близько п’яти таких ресурсів залишалися недоступними, зокрема rindapiearsta.lv, де можна знайти інформацію про медзаклади, що надають фінансовані державою послуги, та про те, де їх можна отримати найшвидше. Також не працювали сайти Rīgas siltums і Латвійського радіо.

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У центрі зазначили, що значна частина вебсайтів і надалі може бути недоступною для користувачів з-за кордону, проте доступ до них, імовірно, поступово відновлюватиметься 26 жовтня.

Атакувальникам потрібні специфічні знання

Заступник керівника CERT.lv Варіс Тейванс наголосив, що станом на час повідомлення жоден сайт не був зламаний. За його словами, активність атакувальників помітна, але не є надзвичайною. Для використання вразливості зловмисникам потрібні специфічні знання як про спосіб атаки, так і про систему, на яку вона спрямована.

Тейванс вважає, що нині захисникам інфраструктури допомагає те, що багато атакувальників, імовірно, є опортуністами, а не професіоналами. Він також зазначив, що державні органи добре впоралися з ситуацією, хоча відновлення систем ще триває. Минулого тижня CERT.lv повідомляв, що через проблеми з програмним забезпеченням уразливими могли бути приблизно 6 тисяч сайтів; по допомогу до центру вже звернулися десятки операторів приватних вебресурсів.

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