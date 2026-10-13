У Непалі 14 інтернет-провайдерів оштрафували за завищення плати — Kathmandu Post

Регулятор телекомунікацій Непалу оштрафував 14 інтернет-провайдерів на 50 тисяч непальських рупій кожного за продаж послуг із порушенням затверджених тарифів та пакетів. Рішення ухвалили після перевірок і розслідувань, які, за даними регулятора, підтвердили порушення умов ліцензій. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Які порушення виявив регулятор

Управління телекомунікацій Непалу заявило, що компанії не виконували його директив, надавали послуги, які не відповідали схваленим пакетам, стягували з абонентів плату понад затверджені ставки та продавали пакети без попереднього погодження. Також частина провайдерів не інформувала клієнтів про такі пропозиції у встановлений термін.

Штрафи наклали відповідно до статті 47(1) Закону про телекомунікації 1997 року. За правилами формування тарифів, постачальники мають подавати запропоновані ставки на затвердження щонайменше за три місяці до набуття ними чинності, зазначаючи розмір тарифу та дату його запровадження.

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Кого оштрафували та що мають зробити компанії

Серед оштрафованих провайдерів — Broadlink Network and Communication, Classic Tech, Websurfer Nepal Communication System, Fiberworld Communication, Vianet Communication, Arrownet, Dish Media Network, Wi-Fi Nepal, CG Communications, WorldLink Communications, Firstlink Communication, Pokhara Internet, Techminds Network і Subisu Limited.

Регулятор зобов'язав компанії негайно припинити дію пакетів і тарифів, запроваджених без погодження, та повідомити відомство про їхнє скасування. Якщо через несанкціоновані практики клієнти зазнали фінансових чи інших втрат, провайдери мають компенсувати їх на вимогу постраждалих абонентів.

10 жовтня відомство вже попереджало, що тарифи на інтернет у країні не підвищувалися: воно не отримувало від провайдерів заявок на збільшення цін і не схвалювало таких змін. Регулятор також закликав абонентів подавати скарги, якщо з них стягують плату понад затверджений тариф або якщо оператор порушує права споживачів.

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