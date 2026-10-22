У Польщі тимчасово вимкнули частину сайтів BIP через критичні вразливості PHP — RMF24

У Польщі Центральний центр інформатики тимчасово відключив частину сайтів Бюлетеня публічної інформації (BIP) через критичні вразливості в PHP. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Міністерство цифровізації країни.

Вразливості стосуються PHP від версії 5.4

Команда CERT Polska попередила про серйозні недоліки безпеки в PHP, яке використовує велика кількість вебсайтів і систем керування вмістом, зокрема WordPress, Joomla та WooCommerce. За даними польського Міністерства цифровізації, вразливості можуть дозволити зловмисникам віддалено виконувати довільні системні команди через помилки в механізмі керування пам’яттю.

Проблема стосується всіх версій PHP, починаючи з 5.4. У відомстві заявили, що ефективним захистом є встановлення виправленої версії програмного забезпечення, і закликали адміністраторів сайтів терміново оновити PHP.

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Недоступні не всі сайти BIP

Тимчасове обмеження стосується лише сторінок, що працюють у Системі централізованого доступу до публічної інформації (SSDIP), зокрема в сервісі ssdip.bip.gov.pl. Система дає державним установам можливість вести власні сайти BIP. Міністерство пояснило, що відключення необхідне для впровадження захисних заходів і безпечної роботи сервісу.

Віцепрем’єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомив, що Об’єднаний оперативний центр кібербезпеки вже провів зустріч та підготував план дій, який реалізують. Адміністраторів, які виявили ознаки використання вразливостей, попросили звертатися до CERT Polska.

Після повідомлень про критичні проблеми з PHP урядові сайти також відключали у Фінляндії, Нідерландах, Японії та Австралії. Частина користувачів у середу також не мала доступу до деяких розділів Вікіпедії.

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