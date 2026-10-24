У Сінгапурі внаслідок кіберінциденту могли бути скомпрометовані персональні дані приблизно 110 тисяч учасників системи медичних послуг Alliance Medinet. Несанкціонований доступ отримали до системи, що містила базу даних учасників, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву материнської компанії Alliance Healthcare Group.

Які дані могли бути скомпрометовані

За даними Alliance Healthcare Group, база містила імена, персональні ідентифікаційні номери та контактну інформацію. Компанія також заявила, що потенційно могли бути скомпрометовані банківські реквізити семи осіб і медичний діагноз одного учасника.

Alliance Medinet є корпоративним підрозділом Alliance Healthcare Group і надає послуги з управління медичним обслуговуванням та адміністрування для третіх сторін. Компанія повідомляє постраждалих учасників через власні канали, партнерів або відповідних клієнтів. Інші дочірні компанії Alliance Healthcare Group, за її заявою, інцидент не зачепив.

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Реакція страхових компаній

Alliance Medinet обслуговує низку страховиків, зокрема HSBC Life, Great Eastern та Income Insurance. HSBC Life повідомила, що інцидент торкнувся 2614 індивідуальних власників полісів і 1381 учасника корпоративних групових полісів. Компанія зазначила, що її системи не були скомпрометовані, а дані для входу до застосунку Benefits Hub, за інформацією Alliance Medinet, не постраждали.

Income Insurance заявила, що інцидент зачепив один із її корпоративних облікових записів, який охоплює приблизно 70 осіб. Потенційно могли бути доступними імена, персональні ідентифікаційні номери, мобільні номери, номери полісів і дати початку та завершення страхового покриття. Страховик повідомив, що наразі не має доказів компрометації банківської або медичної інформації.

Розслідування триває

Alliance Healthcare Group заявила, що після виявлення інциденту вжила заходів для його локалізації та залучила незалежних фахівців із кібербезпеки й цифрової криміналістики. Компанія також запровадила цілодобовий моніторинг мережі та даркнету. Про інцидент 21 жовтня повідомили Комісію із захисту персональних даних Сінгапуру.

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