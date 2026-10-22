У Сінгапурі середня ціна мобільного телефона зросла майже на 12% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі середня ціна мобільного телефона зросла майже на 12% — із 898 сінгапурських доларів у 2023 році до 1000 сінгапурських доларів у 2026-му. На тлі зростання цін споживачі довше користуються своїми пристроями, частіше звертаються до сервісів ремонту та купують уживані смартфони, повідомляє Channel NewsAsia.

Продажі нових пристроїв скоротилися

За даними NielsenIQ, у 2023–2025 роках продажі нових телефонів у країні знизилися майже на 14% — з 1,34 млн до 1,16 млн пристроїв. Понад дві третини смартфонів, проданих у 2026 році, коштували понад 1000 сінгапурських доларів. Три роки тому таку ціну мали трохи більше половини проданих пристроїв.

Керівниця напряму технологій і товарів тривалого користування NielsenIQ в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Луїза Гоулі зазначила, що цикл заміни смартфонів подовжився. Тепер користувачі зазвичай залишають телефон на три-чотири роки, тоді як раніше цей термін становив приблизно два з половиною роки.

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Попит на ремонт і вживані смартфони

Ритейлер Litemobile ремонтує від 4 тис. до 5 тис. телефонів щомісяця у семи своїх точках. Найчастіше клієнти замінюють батареї, а також ремонтують екрани й порти для заряджання. За словами директора компанії Дезмонда Гоя, після заміни батареї приблизно через два роки користувачі можуть продовжити користуватися пристроєм.

У мережі Mister Mobile кількість ремонтів у 2023–2025 роках зросла на 46%, а від початку 2026 року — ще на 12%. Компанія щомісяця виконує близько 7 тис. ремонтів, переважно для телефонів віком від трьох до п’яти років. Також Mister Mobile щомісяця приймає понад 10 тис. пристроїв за програмою trade-in: близько 95% із них перепродають, решту передають на переробку.

Компанія з переробки електронних відходів Virogreen заявила, що за перші вісім місяців 2026 року обсяг мобільних телефонів, які вона отримала, був на 10,7% більшим, ніж за весь 2025 рік. За оцінкою консультанта компанії Вінсента Квака, залежно від моделі можна відновити від 80% до 90% матеріалів телефона, зокрема алюміній, інші метали та дорогоцінні метали з друкованих плат.

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