Урядова мережа Тайваню зафіксувала 185,6 млн кібератак у липні — Taipei Times

У Тайвані урядова мережа Government Service Network у липні зазнала 185,6 млн кібератак. Національне бюро безпеки Тайваню (NSB) заявило, що сплеск атак, які, ймовірно, походили з Китаю, може свідчити про підготовку до масштабного втручання напередодні виборів 28 листопада, повідомляє Taipei Times.

Різке зростання атак

У звіті NSB для Законодавчого юаню зазначається, що кількість атак на мережу різко зросла в період із червня до липня. У липні мережа в середньому зазнавала 2,58 млн атак щодня, а загальна кількість зафіксованих за місяць атак перевищила сукупний показник за весь перший квартал року.

Бюро не виключає, що липнева хвиля атак є частиною плану Пекіна щодо впливу на майбутні місцеві вибори. У першій половині року китайські хакери, за оцінкою тайванської спецслужби, атакували академічні установи, телекомунікаційний сектор і ланцюги постачання оборонної промисловості.

За даними NSB, ці дії були спрямовані на критичну інфраструктуру, здатність Тайваню управляти державою та здійснювати оборонну політику, співпрацю з іншими урядами, а також на викрадення чутливих технологій.

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ШІ та дезінформація

NSB заявило, що кібервійна, яку пов'язують із Пекіном, стає складнішою, а хакери використовують штучний інтелект на різних етапах атак: для пошуку вразливостей і цілей, виявлення експлойтів нульового дня та поширення шкідливого програмного забезпечення електронною поштою. Автоматизація, за оцінкою бюро, підвищила темп операцій і ефективність пошуку прогалин у захисті Тайваню.

Також бюро вважає, що Пекін може поєднувати технологічні засоби й людські ресурси для впливу на вибори через теми, що розколюють тайванське суспільство, зокрема енергетику, безпеку харчових продуктів і оборону. Серед можливих інструментів названо фальшиві соціологічні опитування, фальшиві повідомлення про виборчі перегони та контент, створений ШІ.

З січня до липня підозрілі акаунти опублікували 2,5 млн дописів із суперечливою або спірною інформацією — на 48% більше, ніж 1,69 млн за відповідний період роком раніше. Найбільша частка такого контенту припала на Facebook — 68,9%, тоді як Threads становив 9%.

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