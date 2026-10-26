В Естонії розкритикували законопроєкт про реєстрацію ШІ-агентів — ERR News

В Естонії підготували законодавчі зміни, які мають дозволити людям реєструвати спеціальні коди для ШІ-агентів, однак проєкт зазнав критики з боку технологічних компаній, юристів і державних установ. Як повідомляє ERR News, критики вважають документ недостатньо опрацьованим і вказують на потенційні загрози цифровій безпеці.

ШІ-агент, на відміну від чатбота, отримує завдання та самостійно шукає спосіб його виконати. Такі інструменти можуть, зокрема, допомагати з податковими деклараціями, аналізом банківських рахунків, тарифів мобільного зв'язку або пошуком авіаквитків. Передавання агентам даних банківських карток може створювати ризики для безпеки, зазначається у матеріалі.

Коди для агентів

Міністерка економіки та промисловості Лііна Вахтрас пояснила, що держава не планує надавати ШІ-агентам окрему цифрову особу. Натомість людина зможе зареєструвати додатковий «код агента», аби в приватних або державних інформаційних системах розрізняти власні дії та операції, які від її імені виконує програма.

Передбачається, що ці коди внесуть до централізованої бази даних, де можна буде перевірити, який агент діє від імені конкретної людини. Від початкової ідеї дозволити реєстрацію агентів також компаніям і дати одній особі можливість мати кілька агентів відмовилися. На першому етапі влада планує дозволити фізичній особі реєструвати лише одного агента.

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Зауваження щодо безпеки та відповідальності

Компанія Cybernetica, яка брала участь у створенні естонської інфраструктури електронного урядування, подала 11 сторінок зауважень до законопроєкту. Її представники заявили, що документ містить суперечності, не досягне поставлених цілей у нинішній формі та може бути небезпечним.

Менеджер із розвитку Cybernetica Арне Анспер наголосив, що простої реєстрації недостатньо: для агентів потрібні надійні механізми автентифікації та підпису, рівень захисту яких відповідав би ID-карткам, Mobile-ID або Smart-ID. На його думку, передавання агентам широких повноважень із нижчим рівнем захисту послабило б загальну цифрову безпеку.

Естонська асоціація інформаційних технологій і телекомунікацій також закликала не просувати документ у нинішньому вигляді. Президент асоціації Атс Альбре звернув увагу на невизначеність відповідальності у випадку, коли агент подає дані користувача до державних органів. Він вважає, що остаточна відповідальність має залишатися за людиною.

За даними ERR News, до встановленого строку законопроєкт не погодило жодне міністерство; його схвалив лише Державний офіс. Вахтрас заявила, що юридична, комунікаційна та технічна робочі групи працюють паралельно, а саму ініціативу ще можуть переглянути. Законодавчі зміни планують подати до Рійґікоґу на початку листопада.

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