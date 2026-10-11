Вакансії для розробників у США зросли майже на 15% попри ШІ — CNBC

У США кількість вакансій для розробників програмного забезпечення зросла майже на 15% від лютого 2025 року, коли Anthropic запустила Claude Code. Це відбувається на тлі загального скорочення кількості вакансій та активнішого використання штучного інтелекту для програмування, повідомляє CNBC.

За даними Indeed Hiring Lab, попит на фахівців відновлюється після різкого падіння від піку найму 2022 року, коли технологічні компанії скоротили набір персоналу після пандемічного буму. Водночас кількість оголошень про роботу для розробників усе ще приблизно на 27,5% нижча за допандемічний рівень.

Попит зосередився на досвідчених фахівцях

Основна частина приросту вакансій припала на старші та пов’язані зі штучним інтелектом посади. За даними Indeed Hiring Lab, старші ролі становили 71% приросту оголошень для розробників між травнем 2025-го і травнем 2026 року. Ще 37% зростання припало на посади, у назвах яких згадується ШІ.

Економістка Indeed Hiring Lab Снеха Пурі зазначила, що компаніям потрібні розробники не лише для написання коду. Вони мають контролювати результати роботи ШІ, вдосконалювати продукти та допомагати клієнтам інтегрувати нові технології у щоденні процеси. За її словами, попит зростає на працівників, здатних застосовувати інструменти ШІ в бізнесі, а не тільки створювати їх.

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Вхід у професію стає складнішим

Водночас ситуація для молодих спеціалістів залишається невизначеною. Згідно з індексом ШІ Стенфордського університету за 2026 рік, зайнятість у професіях, на які впливає ШІ, серед людей віком від 22 до 25 років скоротилася на 16% після поширення генеративного штучного інтелекту. Для розробників на початку кар’єри спад становив 20%, тоді як кількість старших позицій збільшується.

GitHub повідомляв, що один із трьох pull requests — пропозицій змін до спільного програмного коду — вже передбачає використання ШІ-агента. Роком раніше цей показник був меншим за один із десяти. У компанії також попередили, що зі зростанням обсягів згенерованого коду збільшуються й ризики вразливостей, тому людський контроль залишається необхідним.

Бюро статистики праці США у серпневому звіті спрогнозувало зростання зайнятості розробників програмного забезпечення на 10% у 2025–2035 роках — приблизно з 1,72 млн до 1,89 млн робочих місць. Це означає появу близько 174 700 нових позицій.

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