Венесуела дозволила Starlink працювати в країні — NDTV

У Венесуелі Національна телекомунікаційна комісія Conatel видала сім ліцензій венесуельській дочірній структурі SpaceX, які дозволяють супутниковому інтернет-сервісу Starlink працювати по всій країні. За даними NDTV, це рішення формально скасовує заборону на діяльність сервісу, запроваджену за президентства Ніколаса Мадуро.

Доступ до офіційного дозволу

До офіційного дозволу Starlink уже використовували приблизно 3,6% інтернет-користувачів у Венесуелі, свідчать дані Азійсько-Тихоокеанського мережевого інформаційного центру APNIC.

У 2024 році венесуельська влада затримувала людей, які продавали антени Starlink, після оскаржуваного переобрання Мадуро. До свого захоплення під час військової операції США в січні Мадуро критикував Ілона Маска та проводив кампанію, у якій підприємця зображували як демонічну постать. Соціальну платформу X Маска також заборонили в країні.

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Безкоштовний доступ і санкції

Після захоплення Мадуро в січні 2026 року Маск оголосив, що Starlink буде безкоштовним для венесуельських користувачів протягом місяця. Сервіс також відновив безкоштовний доступ після подвійного землетрусу 24 червня на півночі Венесуели, щоб підтримати відновлення в Ла-Гуайрі, яка зазнала найбільших руйнувань.

Директор неурядової організації VE Sin Filtro Андрес Аспуруа заявив, що санкції США проти Венесуели раніше також перешкоджали роботі Starlink у країні. За його словами, після падіння Мадуро керівники Starlink почали діяти у Венесуелі відкритіше, однак місцеві регуляторні обмеження залишалися чинними.

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