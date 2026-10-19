Верховний суд США не розгляне скаргу Google на патентну політику — Channel NewsAsia

Верховний суд США відмовився розглядати скаргу Alphabet, материнської компанії Google, на політику Патентного і торговельного відомства США щодо перевірки чинності патентів. Компанія стверджувала, що ця практика захищає старі патенти від перегляду та сприяє зростанню кількості патентних спорів, повідомляє Channel NewsAsia.

Спір щодо патенту VirtaMove

Судді відхилили апеляцію Google на рішення нижчої інстанції, яка не зобов’язала патентне відомство повторно розглянути клопотання компанії щодо чинності патенту розробника програмного забезпечення VirtaMove без застосування правила «усталених очікувань». VirtaMove звинуватила Google у порушенні патенту, пов’язаного із серверним програмним забезпеченням.

Google оскаржувала правило «усталених очікувань». За цією практикою Рада з розгляду патентних спорів та апеляцій, або PTAB, частіше відхиляє клопотання про перегляд патентів, чинних понад шість років. Патентне відомство застосувало це правило, коли у 2025 році відмовило Google в перегляді патенту VirtaMove.

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Позиція Google та статистика PTAB

Технологічні компанії використовують процедуру міжстороннього перегляду, або inter partes review, щоб домагатися скасування патентів, у порушенні яких їх звинувачують. За даними компанії Patexia, у 2020–2025 роках найактивнішими заявниками таких переглядів були Samsung, Apple та Alphabet.

У поданні до Верховного суду Google заявила, що Патентне і торговельне відомство не має повноважень установлювати штучний часовий ліміт для звернень до PTAB, якщо такого обмеження не встановив Конгрес. Адміністрація президента Дональда Трампа закликала суд не брати цю справу до розгляду.

Менше патентних переглядів

За даними квітневого звіту відомства, у 2026 році PTAB приймала до розгляду 37% заяв — проти 65% за попередньої керівниці відомства Каті Відал. Нинішнім очільником відомства є призначений Трампом Джон Сквайрс. Окремий позов проти пов’язаної політики подали Google, Apple та Intel. У лютому Апеляційний суд федерального округу США ухвалив рішення не на користь компаній, а Google та Intel також звернулися до Верховного суду у цій справі.

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